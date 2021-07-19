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Агент Голдобина — о новом контракте с «Магниткой»: «Николаем были заинтересованы многие клубы, но мы живем по регламенту»

13:12
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Агент Сергей Исаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новый контракт Николая Голдобина с магнитогорским «Металлургом».

— Права на Николая были у «Металлурга» — с «Магниткой» мы и подписали контракт, — сказал Исаков.

— Чем вызвана такая длительная пауза? Уже конец июля, а о контракте объявили только сейчас.

— Команда проходила медосмотр и только сегодня начала тренироваться. Николай и приехал к первой тренировке.

— То есть варианта, что Николай окажется в другом клубе, не было?

— В Николае были заинтересованы многие клубы, но мы живем по регламенту. До 29 лет он является ограниченно свободным агентом. Права были закреплены за «Металлургом» — мы и подписали контракт с «Металлургом». Просто мы не спешили подписывать контракт. Сегодня он прилетел к первой тренировке — в 5.05 утра он уже был в Магнитогорске. Так что Николай ничего не нарушил.

Соглашение 25-летнего хоккеиста с «Магниткой» рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне он провел за клуб 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал 8 (2+6) очков.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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