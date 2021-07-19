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Климонтов вернулся в «Трактор» и подписал контракт на два года

16:00
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Защитник Константин Климонтов вернулся в систему «Трактора», информирует официальный сайт клуба. Соглашение игрока носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

Климонтов — воспитанник хоккейной школы «Трактор». Он уже играл за клуб в КХЛ с 2008 по 2014 год и с 2015-го по 2018-й.

В минувшем сезоне он выступал за «Сочи» и набрал 1 (0+1) балл в шести играх

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/38957-konstantin-klimontov-vozvrashchaetsya-v-sistemu-traktora/

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Иван Шитик все материалы автора

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