Климонтов вернулся в «Трактор» и подписал контракт на два года

Защитник Константин Климонтов вернулся в систему «Трактора», информирует официальный сайт клуба. Соглашение игрока носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

Климонтов — воспитанник хоккейной школы «Трактор». Он уже играл за клуб в КХЛ с 2008 по 2014 год и с 2015-го по 2018-й.

В минувшем сезоне он выступал за «Сочи» и набрал 1 (0+1) балл в шести играх