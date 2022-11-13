«Барыс» победил «Салават Юлаев». Петухов забил гол в стиле лакросс

«Барыс» на выезде победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.

Автором победного гола стал нападающий Егор Петухов. Причем форвард забросил эффектную шайбу в стиле лакросс.

В конце матча также отличился форвард Аркадий Шестаков.

«Барыс» прервал серию из трех поражений подряд и набрал 28 очков. «Салават» потерпел второе поражение подряд (40 очков), но остается на втором месте на Востоке.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Петухов — 9 (Грэм), 39:20 — 0:1. Шестаков — 5 (п.в.), 59:54 — 0:2.

Вратари: Кареев (58:50 — 59:54) — Гудачек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (7+11+8) — 15 (3+7+5).

Судьи: Беляев, Бирин.

13 ноября. Уфа. Уфа-Арена.