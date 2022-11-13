Нападающий «Барыса» Петухов забил гол в стиле лакросс

«Салават Юлаев» принимает «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нападающий «Барыса» Егор Петухов забил гол в стиле лакросс и вывел команду вперед. На данный момент счет в матче — 1:0 в пользу гостей.

Всего в текущем сезоне 28-летний полузащитник забросил 9 шайб и сделал 3 результативные передачи.