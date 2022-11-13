КХЛ: «Ак Барс» — «Авангард», ЦСКА — «Динамо» Минск и другие матчи 13 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

13 ноября, воскресенье

14.30 (мск) «Салават Юлаев» — «Барыс»

17.00 «Ак Барс» — «Авангард»

17.00 ЦСКА — «Динамо» (Минск)

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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