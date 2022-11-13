«Спартак» подписал контракт с нападающим Сидляровым. Игрок является лучшим бомбардиров ВХЛ

«Спартак» подписал контракт с нападающим Дмитрием Сидляровым, сообщает пресс-служба клуба.

Двустороннее соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

Текущий сезон Сидляров начинал в воскресенском «Химике». В настоящий момент форвард является лучшим бомбардиром и снайпером ВХЛ, набрав 28 (15+13) в 23 матчах.

Ранее «Спартак» возглавил бывший главный тренер «Химика» Игорь Гришин.

На счету Сидлярова 36 матчей и 8 очков (2+6) в КХЛ в составе московского «Динамо» и «Адмирала».