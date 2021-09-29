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Гол Кулемина помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист»

19:14
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«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В хозяев отличились Шакир Мухамадуллин, Николай Кулемин и Сакари Маннинен. У гостей забивали Станислав Бочаров и Шэйн Принс.

«Салават» набрал 20 очков и вышел на первое место в Восточной конференции. У «Авто» 13 очков и пятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Мухамадуллин — 2 (бол., Маннинен, Гранлунд), 13:03 — 1:0. Кулемин — 7 (бол., Шмелев, Науменков), 27:19 — 2:0. Бочаров — 1 (Трямкин), 34:55 — 2:1. Маннинен — 7 (бол., Кулемин, Гранлунд), 38:31 — 3:1. Принс — 2 (бол., Блэкер, Спунер), 58:15 — 3:2.

Вратари: Метсола — Шикин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 22 (7+11+4) — 25 (7+7+11).

Судьи: Белов, Беляев.

29 сентября. Уфа. Уфа-Арена.

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Евгений Петров все материалы автора

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