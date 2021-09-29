По информации «СЭ», легионер «Ак Барса» сдал положительный тест перед матчем с «Йокеритом». Ранее пресс-служба КХЛ сообщила о том, что 6 игроков казанцев не допущены до игры.

Во вторник, 29 сентября, пресс-служба казанского клуба сообщила, что финские власти отказались допускать на матч часть игроков «Ак Барса».

Участия в игре не примут вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм.

Место в воротах займет Игорь Бобков. 18-летний нападающий Дмитрий Кателевский будет запасным голкипером.