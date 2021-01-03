«Салават Юлаев» в овертайме одолел «Автомобилист»
16:51
«Салават Юлаев» одолел «Автомобилист» с минимальным счетом в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы взяли верх в овертайме — 1:0.
Автором победного гола стал защитник Филип Ларсен.
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Ларсен — 7 (Маннинен, Хартикайнен), 62:39 — 1:0.
Вратари: Метсола (62:39) — Коварж (62:39).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 31 (3+13+12+3) — 21 (7+5+8+1).
Судьи: Морозов, Соин.
3 января. Уфа. «Уфа-Арена».
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