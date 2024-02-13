«Салават Юлаев» дома в Уфе примет омский «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 13 февраля, во вторник. Игра на территории «Уфа-Арена» начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Салават Юлаев» — «Авангард» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира в 16.45 мск. Игру также покажут на канале KHL Prime.

Следите за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Авангард» в матч-центре «СЭ».

«Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова набрал 83 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции после 61 матча. «Авангард» главного тренера Михаила Кравеца идет на второй строчке с 86 очками на «Востоке» после 61 встречи.

В последний раз команды встречались 3 января. Тогда «Авангард» на своем льду уступит уфимцам со счетом 2:4.

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