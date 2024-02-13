«Трактор» уступил «Амуру» и потерпел четвертое поражение подряд
«Трактор» на выезде уступил «Амуру» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:5.
За клуб из Хабаровска голы забили Владислав Барулин, который также записал на свой счет 2 результативные передачи, Егор Коршков, Александр Хохлачев, Виктор Балдаев и Дмитрий Шевченко. У челябинской команды заброшенными шайбами отметились Никита Сошников, Альберт Яруллин и Максим Шабанов.
После 62 матчей «Трактор» с 72 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» поднялся на 8-ю позицию (64 балла за 62 встречи).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (3:2, 0:0, 2:1)
Голы: Барулин — 15 (Коршков), 0:31 — 1:0. Сошников — 9 (Дронов), 7:27 — 1:1. Яруллин — 6 (Тертышный), 9:25 — 1:2. Коршков — 15 (Барулин, Бочаров), 10:13 — 2:2. Хохлачев — 7 (Брынцев, Панюков), 14:51 — 3:2. Балдаев — 3 (Барулин, Дрозг), 43:20 — 4:2. Шабанов — 25 (Ткачев, Кирпичников), 50:57 — 4:3. Шевченко — 14 (бол., Щемеров), 55:10 — 5:3.
Вратари: Бобков — Мыльников.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 44 (16+10+18) — 30 (13+10+7).
Судьи: Соин, Юдаков.
13 февраля. Хабаровск. «Платинум-Арена». 6463 зрителя.
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|62
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|62
|19
|43
|45
|13.02
|12:00
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Амур – Трактор
|5 : 3
|13.02
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Адмирал – Барыс
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|13.02
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|
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|17:00
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Куньлунь РС – ЦСКА
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Витязь – Динамо Мн
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|13.02
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