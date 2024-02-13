«Сибирь» подписала новый контракт с Гордеевым

«Сибирь» договорилась о подписании нового контракта на 2 года с защитником Федором Гордеевым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение будет действовать до 2026 года. С сезона-2024/25 защитник не будет являться легионером.

«Договорились о подписании нового контракта, летом ждем на сборы уже в статусе российского игрока», — говорится в заявлении клуба.

12 февраля сообщалось, что Гордеев расторг контракт с «Сибирью». Остаток сезона защитник проведет в АХЛ.

17 января КХЛ объявила о присуждении «Сибири» четырех технических поражений за нарушение лимита на легионеров. Спорная ситуация была связана с Гордеевым, который на момент заявки клуба на сезон имел американское спортивное гражданство. Позже ФХР присвоила ему российское гражданство.