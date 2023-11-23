«Салават Юлаев» прервал 10-матчевую победную серию «Авангарда»
«Авангард» на выезде проиграл «Салавату Юлаеву» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:3.
Победу уфимцам принесли голы Матвея Гуськова, Владислава Ефремова и Павла Коледова.
Единственную шайбу омичей забросил Рид Буше.
У «Авангарда» прервалась 10-матчевая серия побед. С 47 очками омичи занимают второе место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (41 очко) идет четвертым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Гуськов — 1 (В. Лещенко), 4:27 — 1:0. Ефремов — 5 (Ливо), 20:55 — 2:0. Коледов — 3 (Ефремов, Кулемин), 27:39 — 3:0. Буше — 25 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 50:25 — 3:1.
Вратари: Самонов — Мишуров (Проскуряков, 27:39, 59:17).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 35 (15+16+4) — 37 (4+10+23).
Судьи: Акузовский, Раминг.
23 ноября. Уфа. Уфа-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
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|1
|Металлург Мг
|35
|23
|12
|50
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|34
|19
|15
|44
|4
|Сал. Юлаев
|34
|20
|14
|41
|5
|Ак Барс
|33
|19
|14
|40
|6
|Трактор
|34
|18
|16
|40
|7
|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Нефтехимик
|34
|14
|20
|34
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|34
|23
|11
|49
|2
|Динамо М
|33
|22
|11
|47
|3
|Локомотив
|32
|20
|12
|42
|4
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|33
|18
|15
|38
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|33
|14
|19
|33
|9
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|23.11
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|4 : 3 ОТ
|23.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|3 : 1
|23.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|6 : 3
|23.11
|19:00
|
Локомотив – Лада
|- : -
|23.11
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -
|23.11
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|23.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|- : -