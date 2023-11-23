Михайлис повторил рекорд КХЛ, набрав 6 очков в одном матче
Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис повторил рекорд КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
23 ноября Михайлис забросил одну шайбу и отдал пять голевых передач в матче против «Трактора» (6:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Он повторил рекорд лиги, став восьмым игроком в истории, набравшим 6 очков в одной игре.
Ранее шесть очков в одной игре набирали: Альберт Лещев («Атлант»), Брэндон Боченски («Барыс»), Райан Гундерсон («Йокерит»), Александр Радулов, Стефан Да Коста (оба — ЦСКА), Илья Ковальчук и Никита Гусев (оба — СКА).
В текущем сезоне 28-летний Михайлис набрал 21 (9+12) очко в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
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|15
|44
|4
|Сал. Юлаев
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|20
|14
|41
|5
|Ак Барс
|33
|19
|14
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|34
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|16
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|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Нефтехимик
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|14
|20
|34
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|Амур
|33
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|10
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|Адмирал
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|8
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|34
|23
|11
|49
|2
|Динамо М
|33
|22
|11
|47
|3
|Локомотив
|32
|20
|12
|42
|4
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|33
|18
|15
|38
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|33
|14
|19
|33
|9
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
Результаты / календарь
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25.11
26.11
27.11
28.11
|23.11
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|4 : 3 ОТ
|23.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|3 : 1
|23.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|6 : 3
|23.11
|19:00
|
Локомотив – Лада
|- : -
|23.11
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -
|23.11
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|23.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|- : -
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