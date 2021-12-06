«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал»
19:19
«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.
У «Салавата» шайбы забросили Сергей Шмелев, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин. В составе команды «Адмирал» отличились Владислав Калетник и Рихардс Букартс.
«Салават Юлаев» набрал 47 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. У «Адмирала» 19 очков и 12-я позиция.
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