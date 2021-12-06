Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал»

19:19
Теги:

«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

У «Салавата» шайбы забросили Сергей Шмелев, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин. В составе команды «Адмирал» отличились Владислав Калетник и Рихардс Букартс.

«Салават Юлаев» набрал 47 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. У «Адмирала» 19 очков и 12-я позиция.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Подписавшим письмо о конвенции Монтре турецким адмиралам грозит до 12 лет тюрьмы
0