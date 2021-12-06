«Трактор» в овертайме переиграл «Куньлунь», Ткачев сделал дубль

«Трактор» в овертайме переиграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе челябинцев дуль сделал нападающий Владимир Ткачев. А автором победного гола стал форвард Томаш Гика.

«Трактор» набрал 57 очков и сравнялся по очкам с «Металлургом», который лидирует в турнирной таблице КХЛ.

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«Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Йип — 10 (бол., С. Фу, Спроул), 25:45 — 0:1. Ткачев — 6 (Калинин, Бэйлен), 32:43 — 1:1. Ткачев — 7 (Кравцов, Карпухин), 33:09 — 2:1. С. Фу — 11 (мен., Локхарт), 41:58 — 2:2. Гика — 6 (Седлак), 63:01 — 3:2.

Вратари: Вилл — О`Брайен (57:14 — 57:45).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 49 (19+14+10+6) — 23 (5+9+8+1).

Судьи: Васильев, Спирин.

6 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 1550 зрителей.