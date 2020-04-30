«Салават» не продлил контракт с Цулыгиным. Он останется в тренерском штабе

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин покинул свой пост, сообщается на официальном сайте.

У 44-летнего специалиста закончился контракт с клубом, однако он останется в тренерском штабе уфимцев.

Сообщается, что о назначении нового главного тренера клуб объявит в ближайшее время.

Цулыгин возглавлял «Салават» с апреля 2018 года. По итогам сезона-2018/19 уфимцы дошли до полуфинала плей-офф, в котором уступили «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.