Сафронов заявил, что ЦСКА должен будет исполнить рекомендации ИИХФ

Бывший генеральный менеджер «Динамо» и сборной России Алексей Сафронов отреагировал на решение ИИХФ дисквалифицировать российского голкипера Ивана Федотова на 4 месяца в связи с нарушением контракта с командой НХЛ.

«Такое решение ИИХФ приняла только по одной причине. Изначально стороны были уведомлены, ЦСКА шел правильной дорогой, подписав Ивана на два года, посчитав, что его контракт с «Филадельфией» закончил свою работу. Эту ситуацию ИИХФ продиктовала так, как посчитала нужным. Я думаю, что НХЛ контактирует с ИИХФ только по поводу трансферов. Каким образом все это обернется? При сегодняшней ситуации плыть против течения мне кажется немного неправильно. В связи с тем, что мы являемся членами ИИХФ, это решение надо принять как данность», — цитирует Сафронова «Газета.Ru».

Ранее ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА, с которым хоккеист подписал в июле соглашение, запрет на международные трансферы сроком на сезон. Федотов получил дисквалификацию, которая завершится 31 декабря 2023 года.