Губерниев: «Если мы станем всех посылать, то на международном уровне будут играть только внуки Федотова»
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил решение Международной федерации хоккея по поводу ситуации с российским голкипером Иваном Федотовым.
— Здесь его два пути. Первый — согласиться. Второй — идти своей дорогой и попасть под еще более жесткий бан. Поэтому надо решить, как дальше будут развиваться и двигаться Федотов и ЦСКА, — приводит «РБ Спорт» слова Губерниева.
— Вячеслав Фетисов вот предлагает послать ИИХФ куда подальше...
— Послать легко. Если мы станем всех посылать, то, мне кажется, дальше на международном уровне будут играть только внуки Ивана Федотова.
Ранее ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА, с которым хоккеист подписал в июле соглашение, запрет на международные трансферы сроком на сезон. Федотов получил дисквалификацию, которая завершится 31 декабря 2023 года.
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ЦСКА – Ак Барс
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