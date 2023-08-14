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Сегодня, 16:14

Международная федерация хоккея наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы и дисквалифицировала Федотова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международная федерация хоккея (ИИХФ) наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон.

Решение ИИХФ связано с заключением армейцами контракта с голкипером Иваном Федотовым, несмотря на соглашение россиянина с «Филадельфией», которое признано действительным. Запрет будет действителен до 10 августа 2024 года.

Сам Федотов дисквалифицирован ИИХФ на 4 месяца в связи с нарушением контракта с командой НХЛ. Ему было предоставлено две недели, чтобы вернуться в расположение «Филадельфии» или добиться увольнения из ЦСКА, но он не выполнил ни одного из условий в указанный период.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
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