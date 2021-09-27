Сафонов прокомментировал победу «Ак Барса» в матче со «Спартаком»

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов подвел итоги матча регулярного чемпионат КХЛ против «Спартака» (3:1).

«Хорошая тяжелая игра, главное — выиграли и взяли два очка, готовимся дальше. В моменте с голом видел свободное пространство, бросил. Как сказали в раздевалке, бросил «ковыряшку» и попал. Видимо, надо почаще так бросать. Если говорить об игре на точке вбрасывания, на тренировках уделяю этому внимание, но не заморачиваюсь, просто смотрю, как играют другие», — приводит слова Сафонова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Ак Барс» с 15 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Спартак» с 12 очками — на пятой строчке на Западе.