КХЛ: «Авангард» — «Локомотив» и другие матчи 27 сентября
08:30
Сегодня, 27 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится семь матчей.
«Барыс» — «Автомобилист» (16.30)
«Авангард» — «Локомотив» (19.00)
«Северсталь» — «Сибирь» (19.00)
«Торпедо» — «Трактор» (19:00)
«Динамо» Минск — «Амур» (19.10)
«Витязь» — СКА (19.30)
«Динамо» Рига — «Сочи» (19.30)
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизиона можно посмотреть по этой ссылке //
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