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КХЛ: «Авангард» — «Локомотив» и другие матчи 27 сентября

08:30
«Авангард» на своем льду примет «Локомотив». Фото ХК «Авангард»
«Авангард» на своем льду примет «Локомотив». Фото ХК «Авангард»
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Сегодня, 27 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится семь матчей.

«Барыс» — «Автомобилист» (16.30)

«Авангард» — «Локомотив» (19.00)

«Северсталь» — «Сибирь» (19.00)

«Торпедо» — «Трактор» (19:00)

«Динамо» Минск — «Амур» (19.10)

«Витязь» — СКА (19.30)

«Динамо» Рига — «Сочи» (19.30)

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизиона можно посмотреть по этой ссылке //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора

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