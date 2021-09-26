Джордан Уил: «Готов играть где угодно, лишь бы команда побеждала»

Нападающий «Ак Барса» Джордан Уил прокомментировал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1) и рассказал о своем возвращении на лед после болезни.

— Вся команда провела хорошие 60 минут игры. В первом периоде был равный хоккей, команды атаковали в обе стороны. Наверное, мы дали сопернику провести многовато времени в нашей зоне. Но зато создали много хороших моментов, их вратарь сделал несколько мощных сэйвов и Тимур Билялов сегодня тоже здорово отыграл. Думаю, это было одно из лучших выступлений нашей команды в сезоне.

— Прокомментируйте свое возвращение в состав.

— Было сложновато, потому что не мог нормально тренироваться из-за ограничений. У меня не было общих тренировок с командой, на которых можно было отработать какие-то тактические моменты, катался скорее для восстановления. Последние пару дней было приятно тренироваться, почувствовать борьбу. Сегодня я нормально дышал, нормально бежал, просто нужно вернуть ощущение игры.

— Вам больше нравится играть центрального нападающего или крайнего?

— Я готов играть где угодно, лишь бы команда побеждала. Мне комфортно играть в центре, в своей зоне, и на фланге. Чем больше я смогу приносить пользы команде, чем больше матчей мы выиграем — тем лучше я буду себя чувствовать.