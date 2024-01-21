Форвард «Трактора» Дер-Аргучинцев: «После красивого гола Бурдасова команда поймала кураж»
Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:1).
«Отличный матч для нас получился, забили много голов. Во втором периоде поймали атакующую волну, пытались идти на ворота, а не кататься по углам. Поэтому заброшенные шайбы и пришли. Второй гол Бурдасова взбодрил команду? Очень красивый гол, одной рукой. После этого, скорее всего, мы поймали кураж. Рады, что Антон забросил две шайбы», — приводит слова Дер-Аргучинцева «РБ Спорт».
«Трактор» (64 очка) прервал серию из двух поражений подряд и занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ после 54 матчей.
Источник: РБ Спорт
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