Стала известна причина смерти отца Матвея Мичкова

В Сочи после вскрытия тела 51-летнего сотрудника ХК «Сочи» и скаута системы сборных России Андрея Мичкова, отца одного из сильнейших молодых хоккеистов России Матвея Мичкова, врачи установили причину его смерти.

Вскрытие показало, что смерть наступила в результате попадания воды в легкие жертвы. Насильственных причин гибели не обнаружено.

Вечером 2 апреля Андрей Мичков перестал выходить на связь после выхода из дома в поселке городского типа Сириус. 4 апреля полиция в результате поисков обнаружила его тело в пруду на Старообрядческой улице рядом с местом жительства.