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Сегодня, 08:40

Руководители клубов КХЛ: переход Жафярова в «Ак Барс» — худший трансфер межсезонья

А. Хайруллин , М. Скрыль , И. Богун
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По результатам анонимного опроса руководителей клубов КХЛ, который провел «СЭ», большинство (6 из 21) проголосовали за переход Дамира Жафярова из СКА в «Ак Барс» как за худший трансфер межсезонья.

Четверо руководителей проголосовали за трансфер канадца Жан-Себастьяна Ди в «Магнитку», трое — за подписание «Барысом» вратаря Эдди Паскуале.

Дамир Жафяров
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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