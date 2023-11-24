Руководители клубов КХЛ: переход Жафярова в «Ак Барс» — худший трансфер межсезонья

По результатам анонимного опроса руководителей клубов КХЛ, который провел «СЭ», большинство (6 из 21) проголосовали за переход Дамира Жафярова из СКА в «Ак Барс» как за худший трансфер межсезонья.

Четверо руководителей проголосовали за трансфер канадца Жан-Себастьяна Ди в «Магнитку», трое — за подписание «Барысом» вратаря Эдди Паскуале.