Руководители клубов КХЛ: «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина

По результатам анонимного опроса руководителей клубов КХЛ, который провел «СЭ», большинство (12 из 21) назвали будущим победителем Кубка Гагарина «Ак Барс».

Действующий обладатель трофея ЦСКА получил два голоса, еще двое руководителей затруднились ответить на вопрос. По одному человеку проголосовали за «Авангард», «Локомотив», «Магнитку», СКА и «Спартак».