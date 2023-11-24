Руководители клубов КХЛ: «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина
По результатам анонимного опроса руководителей клубов КХЛ, который провел «СЭ», большинство (12 из 21) назвали будущим победителем Кубка Гагарина «Ак Барс».
Действующий обладатель трофея ЦСКА получил два голоса, еще двое руководителей затруднились ответить на вопрос. По одному человеку проголосовали за «Авангард», «Локомотив», «Магнитку», СКА и «Спартак».
Анонимный опрос руководителей клубов КХЛ.
Фото «СЭ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|35
|23
|12
|50
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|35
|19
|16
|45
|4
|Сал. Юлаев
|34
|20
|14
|41
|5
|Ак Барс
|34
|19
|15
|40
|6
|Трактор
|34
|18
|16
|40
|7
|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Нефтехимик
|34
|14
|20
|34
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|35
|23
|12
|49
|2
|Динамо М
|34
|23
|11
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|34
|20
|14
|42
|5
|СКА
|33
|20
|13
|40
|6
|ЦСКА
|33
|18
|15
|38
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|33
|14
|19
|33
|9
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|10
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|11
|Витязь
|34
|12
|22
|28
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|24.11
|12:00
|
Амур – Северсталь
|- : -
|24.11
|12:30
|
Адмирал – Сочи
|- : -
|24.11
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
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