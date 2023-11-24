Руководители клубов КХЛ: Дыняк — лучший чеккер КХЛ

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В анонимном опросе руководителей клубов КХЛ, который провел «СЭ», четверо выбрали лучшим чеккером (нападающим оборонительного плана) лиги Никиту Дыняка из «Ак Барса».

Три голоса получил форвард «Магнитки» Егор Коробкин, два — Седрик Пакетт из московского «Динамо».