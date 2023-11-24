Руководители клубов КХЛ: Ларионов — лучший тренер КХЛ
По результатам анонимного опроса руководителей клубов КХЛ, который провел «СЭ», большинство (6 из 21) считают Игоря Ларионова из «Торпедо» лучшим тренером лиги.
Четверо руководителей проголосовали за Зинэтулу Билялетдинова («Ак Барс»), трое — за Алексея Жамнова («Спартак»).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|35
|23
|12
|50
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|35
|19
|16
|45
|4
|Сал. Юлаев
|34
|20
|14
|41
|5
|Ак Барс
|34
|19
|15
|40
|6
|Трактор
|34
|18
|16
|40
|7
|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Нефтехимик
|34
|14
|20
|34
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|35
|23
|12
|49
|2
|Динамо М
|34
|23
|11
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|34
|20
|14
|42
|5
|СКА
|33
|20
|13
|40
|6
|ЦСКА
|33
|18
|15
|38
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|33
|14
|19
|33
|9
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|10
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|11
|Витязь
|34
|12
|22
|28
Результаты / календарь
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
|24.11
|12:00
|
Амур – Северсталь
|- : -
|24.11
|12:30
|
Адмирал – Сочи
|- : -
|24.11
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
Новости