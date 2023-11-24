Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:10

Руководители клубов КХЛ: Ларионов — лучший тренер КХЛ

А. Хайруллин , М. Скрыль , И. Богун
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров

По результатам анонимного опроса руководителей клубов КХЛ, который провел «СЭ», большинство (6 из 21) считают Игоря Ларионова из «Торпедо» лучшим тренером лиги.

Четверо руководителей проголосовали за Зинэтулу Билялетдинова («Ак Барс»), трое — за Алексея Жамнова («Спартак»).

КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
2
Читайте также
Боксер Никита Цзю завоевал титул чемпиона Австралии
«Хочу, чтобы Овечкин обогнал Гретцки. Но только не в мою смену!» Илья Михеев — о карьере в НХЛ
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 16 дронов ВСУ
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в трансформаторе на юго-востоке Москвы
Расчет «Града» помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра
Маск заявил о нарастающем с каждым месяцем градусе конфликта в Европе
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Руководители клубов КХЛ: Дыняк — лучший чеккер КХЛ

Руководители клубов КХЛ: Радулов и Ларионов — главные лица лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 35 23 12 50
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 35 19 16 45
4 Сал. Юлаев 34 20 14 41
5 Ак Барс 34 19 15 40
6 Трактор 34 18 16 40
7 Автомобилист 35 18 17 40
8 Сибирь 34 15 19 35
9 Нефтехимик 34 14 20 34
10 Амур 33 13 20 32
11 Барыс 35 10 25 27
12 Адмирал 31 8 23 22
Западная конференция И В П О
1 Спартак 35 23 12 49
2 Динамо М 34 23 11 49
3 Локомотив 33 21 12 44
4 Торпедо 34 20 14 42
5 СКА 33 20 13 40
6 ЦСКА 33 18 15 38
7 Динамо Мн 32 15 17 34
8 Северсталь 33 14 19 33
9 Куньлунь РС 37 12 25 29
10 Сочи 34 13 21 28
11 Витязь 34 12 22 28
Результаты / календарь
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
24.11 12:00
Амур – Северсталь
 - : -
24.11 12:30
Адмирал – Сочи
 - : -
24.11 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости