Стала известна зарплата новичка «Автомобилиста» Широкова

Нападающий Сергей Широков в это межсезонье подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом». Как стало известно «СЭ», зарплата 36-летнего игрока составит около 40 миллионов рублей за сезон.

Последние два сезона Широков провел в «Спартаке». В сезоне-2021/22 он сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей и набрал 29 (10+19) очков. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в пяти матчах.

В КХЛ Широков также выступал за ЦСКА, «Авангард» и СКА. Напомним, что на Олимпиаде-2018 хоккеист вместе со сборной России выиграл золотые медали.