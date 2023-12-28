Ротенберг — о победе над ЦСКА: «Понимали, что соперник проведет матч жизни, но мы выдержали»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча против ЦСКА (2:0) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Хоккей был очень высокого уровня, игра уровня плей-офф. Мы понимали, что соперник проведет матч жизни, сыграет активно и агрессивно. Но мы выдержали. Благодарность нашим ребятам. Мы провели очень серьезные сборы, перестроили состав. Но весь год мы стремились побеждать. Проделали очень тяжелую работу», — приводит слова Ротенберга официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА потерпел пятое поражение подряд. Москвичи четвертый раз в сезоне проиграли СКА. Команда Сергея Федорова с 48 очками занимает шестое место в Западной конференции. СКА (59 очков) идет четвертым на «Западе».

В следующем матче петербуржцы дома примут «Автомобилист», а ЦСКА на домашнем льду сыграет с «Северсталью». Обе игры пройдут 30 декабря.