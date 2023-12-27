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Сегодня, 23:46

Федоров — о пятом подряд поражении ЦСКА: «К сожалению, не все поршни двигателя сейчас работают»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча против СКА (0:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«В последних трех играх команда показала и характер, и волю, и все рабочие моменты. Но этого мало на данный момент. К сожалению, не все поршни двигателя сейчас работают. Меня беспокоит все: от результата до игровых моментов», — приводит слова Федорова официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА потерпел пятое поражение подряд. Москвичи четвертый раз в сезоне проиграли СКА. Команда Сергея Федорова с 48 очками занимает шестое место в Западной конференции КХЛ.

Источник: ХК ЦСКА
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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