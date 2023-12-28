Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Фрицем

Минское «Динамо» в среду, 27 декабря, объявило о подписании контракта с нападающим Таннером Фрицем. Соглашение рассчитано на 2 года.

В этом сезоне 32-летний канадец играл за «Бриджпорт Айлендерс» в АХЛ. На его счету в 20 матчах 7 (1+6) очков.

В НХЛ Фриц с 2017 по 2019 год выступал за «Айлендерс». В 42 матчаах он набрал 8 (3+5) очков.