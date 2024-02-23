КХЛ: «Динамо» Минск — СКА, «Нефтехимик» — «Локомотив». Расписание матчей 23 февраля
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
17.00 по московскому времени. «Сочи» — «Куньлунь»
17.00. «Нефтехимик» — «Локомотив»
19.30. «Динамо» Минск — СКА
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|66
|42
|24
|91
|2
|Авангард
|66
|43
|23
|91
|3
|Сал. Юлаев
|66
|41
|25
|88
|4
|Ак Барс
|66
|39
|27
|80
|5
|Автомобилист
|67
|36
|31
|80
|6
|Трактор
|66
|35
|31
|76
|7
|Лада
|66
|30
|36
|74
|8
|Амур
|66
|29
|37
|70
|9
|Нефтехимик
|66
|26
|40
|66
|10
|Сибирь
|66
|27
|39
|65
|11
|Адмирал
|66
|21
|45
|53
|12
|Барыс
|66
|20
|46
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|66
|44
|22
|94
|2
|СКА
|66
|45
|21
|93
|3
|Локомотив
|66
|43
|23
|91
|4
|Спартак
|66
|39
|27
|86
|5
|Северсталь
|66
|36
|30
|80
|6
|Торпедо
|66
|34
|32
|74
|7
|ЦСКА
|66
|33
|33
|73
|8
|Динамо Мн
|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
|52
|10
|Сочи
|66
|22
|44
|51
|11
|Витязь
|66
|20
|46
|47
Результаты / календарь
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
|26.02
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|26.02
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|- : -
|26.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|- : -
|26.02
|17:00
|
Трактор – Амур
|- : -
|26.02
|19:00
|
Торпедо – Лада
|- : -
|26.02
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|26.02
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
|26.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Витязь
|- : -
|26.02
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 2
|26.02
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
Новости