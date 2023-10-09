Ротенберг подтвердил переход вратаря Николаева в «Нефтехимик»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подтвердил переход вратаря Дмитрия Николаева в «Нефтехимик».
6 октября «СЭ» сообщал, что Николаев может перейти в «Авангард».
Специалист пожелал голкиперу удачи и отметил, что игрок достоин играть в КХЛ.
«Сейчас сложилась ситуация, когда в нашей команде есть Серебряков, который будет явным первым номером, есть Маттссон, есть перспективный Плешков. Все знают, как мы внимательно относимся к своим воспитанникам — Диме нет смысла сейчас сидеть на скамейке, ему нужно играть, самому становиться первым номером», — написал Ротенберг в Telegram-канале.
Тренер добавил, что верит в успешную игру Николаева в «Нефтехимике».
В нынешнем сезоне 23-летний голкипер пока не провел ни одного матча. Николаев является воспитанником СКА.
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