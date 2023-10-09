Ярославский «Локомотив» на своем льду сыграет с нижегородским «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в понедельник, 9 октября. Встреча пройдет на «Арене-2000» в городе Ярославль, начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Локомотив» — «Торпедо» покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало прямого эфира — в 18.45. Игру КХЛ также можно будет посмотреть на сайте платной онлайн-платформы «Кинопоиск».

Ключевые события матча «Локомотив» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«Локомотив» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» располагается на первой строчке с 23 баллами.

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