КХЛ, 9 октября: «Локомотив» — «Торпедо», «Северсталь — «Динамо»
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
9 октября, понедельник
16.30 (мск). «Барыс» — «Трактор»
19.00. «Локомотив» — «Торпедо»
19.00. «Северсталь» — «Динамо» Москва
19.30. «Сочи» — ЦСКА
19.30. «Спартак» — «Витязь»
19.30. СКА — «Куньлунь»
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|11
|6
|25
|2
|Автомобилист
|16
|10
|6
|22
|3
|Ак Барс
|15
|10
|5
|21
|4
|Лада
|17
|8
|9
|20
|5
|Трактор
|16
|8
|8
|18
|6
|Сал. Юлаев
|15
|8
|7
|16
|7
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|8
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|9
|Амур
|14
|5
|9
|14
|10
|Адмирал
|14
|5
|9
|12
|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|14
|3
|11
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|15
|11
|4
|23
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|3
|Сочи
|15
|10
|5
|20
|4
|Динамо М
|15
|10
|5
|20
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|Северсталь
|14
|7
|7
|15
|9
|СКА
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
|9.10
|16:30
|
Барыс – Трактор
|- : -
|9.10
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|9.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|9.10
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|- : -
|9.10
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|9.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -
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