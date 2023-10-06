«Авангард» интересуется вратарем СКА Николаевым

Как стало известно «СЭ», вратарь Дмитрий Николаев может перейти из СКА в «Авангард».

В нынешнем сезоне 23-летний голкипер пока не провел ни одного матча.

Николаев является воспитанником СКА. В ноябре 2021 года он дебютировал в КХЛ за основной состав команды. Соглашение с вратарем рассчитано до 30 апреля 2025 года.