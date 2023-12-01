Ротенберг: «СКА не имел права проигрывать в День хоккея. Ребята вытащили матч с «Витязем» на характере»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2 ОТ).
«Ожидали тяжелой игры. В предыдущих матчах потратили много эмоций. В этом плане ребятам было непросто. Было видно, что эмоционально они выхолощены. Но потом нашли ключ к победе — это самое главное. Мы не имели права проигрывать в День хоккея. Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с праздником. Такой хоккей нам нужен. Огромная благодарность всем ребятам — вытащили на характере. «Витязь» — сильная, обученная команда. Мы все прекрасно понимаем, что это система Боба Хартли — те же схемы, та же модель игры. Соперник сегодня сыграл здорово — благодарность им. Нас — с победой. Работаем дальше. Для нас самая важная следующая игра», — приводит пресс-служба петербургского клуба слова тренера.
СКА одержал 10-ю победу подряд. Команда Ротенберга набрала 46 очков в 36 играх и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 31 очками после 38 матчей идет на 9-й строчке.
3 декабря СКА сыграет на выезде с «Металлургом». «Витязь» 5-го числа дома встретится с «Салаватом Юлаевым».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|4
|Лада
|38
|19
|19
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|22
|14
|45
|6
|Трактор
|37
|19
|18
|42
|7
|Автомобилист
|38
|19
|19
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|37
|14
|23
|36
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|37
|25
|12
|53
|2
|Спартак
|38
|24
|14
|51
|3
|Локомотив
|36
|23
|13
|49
|4
|СКА
|36
|23
|13
|46
|5
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|36
|15
|21
|34
|9
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|10
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|11
|Сочи
|37
|14
|23
|30
|2.12
|13:30
|
Сибирь – Лада
|- : -
|2.12
|15:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|- : -
|2.12
|17:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|- : -