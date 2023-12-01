«Сочи» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 2:0. Игра прошла 1 декабря.

Видео лучших моментов матча «Сочи» — «Локомотив» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За команду из Ярославля заброшенными шайбами отметились Степан Никулин и Максим Шалунов.

«Локомотив» сохраняет третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков за 36 матчей. «Сочи» располагается на последней строчке с 30 очками после 37 игр.