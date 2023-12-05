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5 декабря, 22:23

Ковальчук о «Спартаке»: «Блудный сын вернулся домой»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Илья Ковальчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский хоккеист Илья Ковальчук ответил на вопросы журналистов после матча «Спартак» — «Динамо», на котором объявили о подписании им контракта с красно-белыми. 40-летний форвард является воспитанником столичного клуба и выступал за него в начале своей карьеры.

— Контракт еще не подписан? Когда планируется подписание?

— Сейчас уже скоро. Контракт будет подписан сегодня.

— Когда ждать вашего дебюта?

— Это уже Алексей Юрьевич [Жамнов, главный тренер] скажет. Будем тренироваться, готовиться.

— Ваши впечатления от возвращения?

— Приятно возвращаться. Блудный сын вернулся домой (смеется).

— В чем ваша мотивация? Что от вас ждут в команде?

— Самое главное, что от команды ждут результата, полные трибуны болельщиков. Надо сделать все возможное, чтобы у команды результат был в первую очередь, а какие-то личные очки, броски, секунды, это все на втором плане.

Ковальчук не играл в хоккей на профессиональном уровне почти два с половиной года. В последний раз форвард принял участие в официальном матче 28 апреля 2021 года: в этот день в шестом матче финала Кубка Гагарина двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион, капитан «Авангарда» вместе с омским клубом победил ЦСКА в Балашихе и в третий раз за карьеру стал чемпионом КХЛ.

Илья Ковальчук
ХК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 40 25 15 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 38 24 14 49
4 Ак Барс 39 23 16 48
5 Лада 40 20 20 48
6 Трактор 39 21 18 46
7 Автомобилист 40 20 20 44
8 Сибирь 40 17 23 41
9 Амур 38 15 23 37
10 Нефтехимик 39 14 25 36
11 Барыс 39 12 27 31
12 Адмирал 36 11 25 29
Западная конференция И В П О
1 Спартак 40 25 15 54
2 Динамо М 39 25 14 54
3 Локомотив 37 24 13 51
4 Торпедо 39 23 16 49
5 СКА 38 24 14 49
6 ЦСКА 38 21 17 44
7 Северсталь 38 17 21 40
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 39 14 25 32
11 Витязь 39 13 26 31
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