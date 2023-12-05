Матч «Спартак» — «Динамо» стал вторым по результативности в истории КХЛ

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«Спартак» дома победил московское «Динамо» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 8:7.

Встреча стала второй в списке самых результативных игр в истории КХЛ. Также 15 шайб было заброшено в матче «Витязь» — «Динамо» Минск (9:6) 30 октября 2016 года.

Самую результативную игру в истории КХЛ провели «Барыс» и «Витязь» (11:6). Матч состоялся 4 января 2009 года.

Самые результативные матчи в истории КХЛ