Матч «Спартак» — «Динамо» стал вторым по результативности в истории КХЛ
«Спартак» дома победил московское «Динамо» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 8:7.
Встреча стала второй в списке самых результативных игр в истории КХЛ. Также 15 шайб было заброшено в матче «Витязь» — «Динамо» Минск (9:6) 30 октября 2016 года.
Самую результативную игру в истории КХЛ провели «Барыс» и «Витязь» (11:6). Матч состоялся 4 января 2009 года.
Самые результативные матчи в истории КХЛ
|
Дата
|
Матч
|
Счет
|
Голы
|
04.01.2009
|
Барыс — Витязь
|
11:6
|
17
|
30.10.2016
|
Витязь — Динамо Мн
|
9:6
|
15
|
05.12.2023
|
Спартак — Динамо М
|
8:7 ОТ
|
15
|
17.11.2009
|
Витязь — Локомотив
|
5:9
|
14
|
07.01.2013
|
Металлург Нк — Барыс
|
6:8
|
14
|
31.08.2017
|
Салават Юлаев — Сочи
|
11:3
|
14
|
06.10.2008
|
Динамо Р — Динамо Мн
|
8:5
|
13
|
21.11.2008
|
Салават Юлаев — Динамо М
|
7:6 ОТ
|
13
|
24.12.2008
|
Динамо М — Барыс
|
7:6
|
13
|
20.10.2009
|
Нефтехимик — Автомобилист
|
7:6
|
13
|
19.01.2010
|
Амур — Барыс
|
5:8
|
13
|
08.09.2014
|
Авангард — Витязь
|
8:5
|
13
|
23.09.2016
|
СКА — Югра
|
9:4
|
13
|
21.09.2017
|
Спартак — Адмирал
|
7:6 ОТ
|
13
|
15.02.2020
|
Динамо Р — Динамо М
|
6:7 ОТ
|
13
|
20.10.2021
|
Сочи — Автомобилист
|
6:7 ОТ
|
13
|
24.11.2021
|
Динамо М — Трактор
|
7:6 ОТ
|
13
|
13.11.2022
|
ЦСКА — Динамо Мн
|
8:5
|
13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|40
|25
|15
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|38
|24
|14
|49
|4
|Ак Барс
|39
|23
|16
|48
|5
|Лада
|40
|20
|20
|48
|6
|Трактор
|39
|21
|18
|46
|7
|Автомобилист
|40
|20
|20
|44
|8
|Сибирь
|40
|17
|23
|41
|9
|Амур
|38
|15
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|14
|25
|36
|11
|Барыс
|39
|12
|27
|31
|12
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|40
|25
|15
|54
|2
|Динамо М
|39
|25
|14
|54
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|СКА
|38
|24
|14
|49
|6
|ЦСКА
|38
|21
|17
|44
|7
|Северсталь
|38
|17
|21
|40
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
|32
|11
|Витязь
|39
|13
|26
|31
|5.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|2 : 3
|5.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|5 : 1
|5.12
|17:00
|
Металлург Мг – ЦСКА
|0 : 3
|5.12
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|3 : 2 Б
|5.12
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 1
|5.12
|18:00
|
Лада – Торпедо
|2 : 4
|5.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|8 : 7 ОТ
|5.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|5 : 4 ОТ
|5.12
|19:30
|
Витязь – Сал. Юлаев
|2 : 5
|5.12
|19:30
|
Северсталь – Ак Барс
|4 : 1