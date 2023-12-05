Ковальчук: «Самое главное — попасть в состав. В нападении у команды все в порядке»
Нападающий Илья Ковальчук поделился эмоциями после перехода в «Спартак».
40-летний россиянин будет выступать под 71-м номером. Ранее «СЭ» сообщал, что Ковальчук подпишет со «Спартаком» контракт до конца сезона.
— Вы приходили в «Авангард», выиграли кубок Гагарина. Со «Спартаком» такая же задача?
— Задача попасть в плей-офф, а там посмотрим. Пока я первый день в команде, знакомлюсь с ребятами, с атмосферой. Думаю, мы сработаемся. Постараюсь сделать все возможное, чтобы порадовать болельщиков.
— Когда возник вариант с подписанием контракта со «Спартаком»? Детальные и существенные разговоры.
— Где-то пару недель назад, наверное.
— Готовы к тому, что будет давление со стороны фанатов?
— Конечно, я думаю, что у нас есть какие-то незаконченные темы. Мы обязательно встретимся с фан-движением. Буду выходить на лед, радовать их результатами. Я уверен, что завоюем любовь фанатов тоже.
— Ваша роль в команде только как хоккеиста или как играющего тренера?
— Да нет, у нас у тренерского штаба с их опытом хватает. Я полностью буду сфокусирован на команде. Как можно больше и лучше помочь своим присутствием и игрой.
— Кто вам приглянулся из ребят, с кем хотели бы играть?
— Это не важно. Самое главное — пробиться в состав. Ребята играют здорово, самоотверженно, в нападении все в порядке, поэтому будем доказывать свою состоятельность.
Последним клубом 40-летнего хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.
Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года. В России хоккеист также выступал за «Ак Барс», «Химик» и СКА.
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|Автомобилист
|40
|20
|20
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|Сибирь
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|15
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|Барыс
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|31
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|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|40
|25
|15
|54
|2
|Динамо М
|39
|25
|14
|54
|3
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|24
|13
|51
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|СКА
|38
|24
|14
|49
|6
|ЦСКА
|38
|21
|17
|44
|7
|Северсталь
|38
|17
|21
|40
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
|32
|11
|Витязь
|39
|13
|26
|31
|5.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|2 : 3
|5.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|5 : 1
|5.12
|17:00
|
Металлург Мг – ЦСКА
|0 : 3
|5.12
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|3 : 2 Б
|5.12
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 1
|5.12
|18:00
|
Лада – Торпедо
|2 : 4
|5.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|8 : 7 ОТ
|5.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|5 : 4 ОТ
|5.12
|19:30
|
Витязь – Сал. Юлаев
|2 : 5
|5.12
|19:30
|
Северсталь – Ак Барс
|4 : 1