Российский бизнесмен, развивающий хоккей в ОАЭ, считает, что Дубай не готов иметь команду в КХЛ

Президент хоккейной лиги ОАЭ и владелец команды «Майти Кэмэлс» россиянин Владимир Бурдун в интервью «СЭ» объяснил, почему арабские спонсоры не готовы тратиться на хоккей.

— Вы видите интерес шейхов к КХЛ?

— Нужно понимать, что здесь это не совсем так работает. Люди очень часто заблуждаются думая, что, вот, пришел шейх и начал спонсировать что-то новое. Поверьте мне, спонсорство идет не от самих шейхов, а, прежде всего, от компаний, которые зачастую являются государственными. Например, той же Emirates. Полицией Дубая, которая, на удивление, считается одной из самых прибыльных организаций — они почти все штрафы собирают с водителей. Крупных холдингов, занимающихся строительством. Они прежде всего поддерживают те виды спорта, которые исконно приносят им прибыль.

Почему Emirates поддерживает футбол? Потому что они поддерживают те направления, куда летают их самолеты. Потому что им нужно развивать бизнес. Сегодня мы говорим о том, что их самолеты летают в Москву, и они полные. Говорить о том, что они будут сегодня поддерживать хоккей... Не знаю. В моем понимании это слишком сложная ситуация. Никакого смысла в этом нет.

Очень часто за пределами Эмиратов фигурирует мнение, что здесь все очень легко и просто. Кто-то увидел и сказал: «Держите!». Это совсем не так. Если это будет нормальный бизнес, то они, конечно, будут поддерживать его. Это должен быть именно бизнес, который привлечет энное количество туристов.

Для меня аудитория КХЛ в Дубае до сих пор непонятна. Я скептически отношусь к тому, что Эмираты сегодня готовы иметь команду КХЛ. Хотя я до сих пор считаю, что лига может сюда зайти и развиваться. Но это сугубо мое мнение. Считаю, что готовиться нужно немного по-другому.

Напомним, что 3 декабря в Дубае прошел матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (1:3).