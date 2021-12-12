«Адмирал» одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Артем Гареев и Владислав Калетник. У гостей единственную шайбу забросил Иван Николишин.

Таким образом, «Адмирал» набрал 24 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 37 очками остался на девятой позиции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Гареев — 4 (Макаренко), 9:14 — 1:0. Николишин — 8 (бол., Файзуллин, Терещенко), 17:17 — 1:1. Калетник — 3 (Шулак, Мозик), 22:15 — 2:1.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 30 (12+18+0) — 15 (9+6+0).

Судьи: Бондарь, Гамалей.

12 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 2461 зритель.