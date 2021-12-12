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КХЛ: «Ак Барс» — «СЮ», СКА — «Динамо» и другие матчи 12 декабря

10:45
«Ак Барс» на своем льду примет «Салават Юлаев». Фото ХК «Ак Барс»
«Ак Барс» на своем льду примет «Салават Юлаев». Фото ХК «Ак Барс»
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В воскресенье, 12 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Адмирал» — «Амур» (10.00 мск)

«Сибирь» — «Куньлунь» (13.30)

«Барыс» — «Нефтехимик» (14.00)

«Металлург» — «Авангард» (15.00)

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» (17.00)

«Локомотив» — ЦСКА (17.00)

СКА — «Динамо» Москва (17.00)

«Сочи» — «Северсталь» (17.00)

«Спартак» — «Автомобилист» (17.00)

«Динамо» Минск — «Йокерит» (17.10)

«Динамо» Рига — «Торпедо» (18.00)

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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