КХЛ: «Ак Барс» — «СЮ», СКА — «Динамо» и другие матчи 12 декабря
10:45
В воскресенье, 12 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
«Адмирал» — «Амур» (10.00 мск)
«Сибирь» — «Куньлунь» (13.30)
«Барыс» — «Нефтехимик» (14.00)
«Металлург» — «Авангард» (15.00)
«Ак Барс» — «Салават Юлаев» (17.00)
«Локомотив» — ЦСКА (17.00)
СКА — «Динамо» Москва (17.00)
«Сочи» — «Северсталь» (17.00)
«Спартак» — «Автомобилист» (17.00)
«Динамо» Минск — «Йокерит» (17.10)
«Динамо» Рига — «Торпедо» (18.00)
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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