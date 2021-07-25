Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Роман Ротенберг высказался о выборе Свечкова и Чибрикова на драфте НХЛ

10:48
Теги:

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и петербургского СКА Роман Ротенберг поздравил российских хоккеистов Федора Свечникова, Никиту Чибрикова и Кирилла Кирсанова с их выбором на драфте НХЛ.

«Мы поздравляем Федора Свечкова, Никиту Чибрикова и Кирилла Кирсанова с этим достижением, потому что это важно для их карьеры. Все трое игроков находятся на сборах на базе сборной России в Новогорске, сегодня пробежали тест Купера, приехали на сборы подготовленными, и мы рады этому факту больше, чем выбору их на драфте. Считаем, у всех ребят, выбранных на драфте, есть шанс побороться за путевку на Олимпийские игры в Пекине 2022 года, а на Олимпиаду-2026, надеемся, они будут рассматриваться как основные игроки национальной сборной России», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Свечков был задрафтован «Нэшвиллом», Чибрикова выбрал «Виннипег», «Лос-Анджелес» задрафтовал Кирсанова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11980123

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в финал Олимпиады в Токио
«Спартак» не должен был проигрывать. Но «Рубин» показал, как важна реализация
Россиянки обыграли Китай в самом безумном матче в истории. Такого в женском водном поло еще не было
В Кремле отреагировали на первое олимпийское золото России на Играх в Токио
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
3
Офсайд