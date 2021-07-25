Роман Ротенберг высказался о выборе Свечкова и Чибрикова на драфте НХЛ

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и петербургского СКА Роман Ротенберг поздравил российских хоккеистов Федора Свечникова, Никиту Чибрикова и Кирилла Кирсанова с их выбором на драфте НХЛ.

«Мы поздравляем Федора Свечкова, Никиту Чибрикова и Кирилла Кирсанова с этим достижением, потому что это важно для их карьеры. Все трое игроков находятся на сборах на базе сборной России в Новогорске, сегодня пробежали тест Купера, приехали на сборы подготовленными, и мы рады этому факту больше, чем выбору их на драфте. Считаем, у всех ребят, выбранных на драфте, есть шанс побороться за путевку на Олимпийские игры в Пекине 2022 года, а на Олимпиаду-2026, надеемся, они будут рассматриваться как основные игроки национальной сборной России», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Свечков был задрафтован «Нэшвиллом», Чибрикова выбрал «Виннипег», «Лос-Анджелес» задрафтовал Кирсанова.