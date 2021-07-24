СКА сформировал штаб команды на предстоящий сезон
19:03
Сформирован штаб СКА, который будет работать с командой в сезоне-2021/22. Штаб пополнят тренер по большинству Константин Шафранов, тренер вратарей Стефан Перссон и тренер, директор по развитию игроков и ОФП Крэйг Слоунуайт, ранее работавший в клубах НХЛ и НБА.
«СКА благодарит тренеров вратарей Рашита Давыдова и Петера Хирша за плодотворную работу в клубе и желает им успехов в дальнейшей карьере. Тренер по ОФП Юрий Жданов будет консультировать СКА в удаленном формате», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/sformirovan-shtab-ska-na-siezon-2021-22/
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