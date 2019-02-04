Роман Ротенберг: "Тренеры вроде Моуринью помогут популяризации хоккея по всему миру"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг поддержал идею приглашения футбольного тренера Жозе Моуринью на матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" - СКА. Известный португальский специалист произвел вбрасывание перед игрой, а после этого поскользнулся и упал на ковровой дорожке.

- Для КХЛ и в целом для нашего хоккея Моуринью - почетный гость, и я рад его присутствию, - цитирует ТАСС Моуринью. - Чем больше таких тренеров к нам будет приезжать и смотреть хоккей, тем больше это поможет в популяризации хоккея по всему миру. Будет интересно обменяться с ним опытом, и это будет огромный плюс для хоккея.