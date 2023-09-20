Ротенберг о завершении серии поражений СКА: «Сегодня мы увидели рождение новой команды»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Северсталью» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда из Санкт-Петербурга прервала серию из пяти поражений подряд.
«Отрезками мы играем очень хорошо, но мы должны заставить себя играть все 60 минут стабильно. И сегодня у нас получилась целостная игра. Да, есть над чем работать, будем идти по нарастающей. Но сегодня мы увидели рождение новой команды — и с этого момента мы начинаем работать по нарастающей, готовиться к следующей игре, у нас тяжелый график: тренируемся и в 9 утра улетаем в Хабаровск», — приводит официальный сайт КХЛ слова Ротенберга.
СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 6 очками в 8 матчах. В следующей встрече команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде против «Амура» (23 сентября).
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|1
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|20.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Нефтехимик
|4 : 2
|20.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|2 : 1 Б
|20.09
|19:10
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Динамо Мн – Локомотив
|1 : 4
|20.09
|19:30
|
СКА – Северсталь
|4 : 1
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|19:30
|
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