Ротенберг о завершении серии поражений СКА: «Сегодня мы увидели рождение новой команды»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Северсталью» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда из Санкт-Петербурга прервала серию из пяти поражений подряд.

«Отрезками мы играем очень хорошо, но мы должны заставить себя играть все 60 минут стабильно. И сегодня у нас получилась целостная игра. Да, есть над чем работать, будем идти по нарастающей. Но сегодня мы увидели рождение новой команды — и с этого момента мы начинаем работать по нарастающей, готовиться к следующей игре, у нас тяжелый график: тренируемся и в 9 утра улетаем в Хабаровск», — приводит официальный сайт КХЛ слова Ротенберга.

СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 6 очками в 8 матчах. В следующей встрече команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде против «Амура» (23 сентября).